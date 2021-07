Conference League: Aberdeen wäre wohl nächster Austria-Gegner

Das schottische Traditionsteam Aberdeen wäre im Fall des Aufstieges in der 3. Runde der -Conference-League-Qualifikation wohl der nächste Gegner von Austria Wien.

Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde setzte sich der Vorjahresvierte der schottischen Liga am Donnerstagabend im heimischen Stadion mit 5:1 gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken durch. Das Rückspiel in Göteborg findet nächsten Donnerstag (29. Juli, 18.30 Uhr) statt.

Die Austria war im Hinspiel der 2. Quali-Runde gegen Breidablik aus Island nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die 3. Qualifikationsrunde für den neu geschaffenen Bewerb wird am 5. und 12. August ausgespielt. Dann steigt auch der LASK ins Geschehen ein. Wahrscheinlicherer Gegner der Linzer ist Vojvodina Novi Sad. Die Serben setzten sich im Zweitrunden-Hinspiel beim FK Panevezys in Litauen mit 1:0 durch. Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag (20.00 Uhr) in Novi Sad.