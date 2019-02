CONDA und Pioneers Ventures Startup Challenge: Den Sieger erwartet 50.000 Euro Investment

Die Crowdinvesting-Plattform CONDA ist seit Kurzem unter dem Dach der startup300 AG. Dies ermöglicht Startups neue Perspektiven und Möglichkeiten bei der Suche nach einer passenden Finanzierung.

„Wir sehen Crowdinvesting seit jeher als eines von mehreren sinnvollen Elementen in einem Finanzierungsmix“, sagt Daniel Horak, Co-Founder der CONDA AG. Künftig möchte der Crowdinvesting-Pionier verstärkt auf Synergien innerhalb des Netzwerks der startup 300 AG setzen. Startups sollen bei der Finanzierung vom Zusammenspiel zweier oder mehrerer Akteure profitieren.

50.000 Euro für den Challenge-Sieger

Mit einer Online-Bewerbung steigen Startups in das Rennen um das Investment ein. Teilnehmen können Startups aus Österreich und Deutschland, die bereits erfolgreich am Markt sind. Die drei vielversprechendsten Einreichungen werden prämiert. Der Challenge-Sieger erhält 50.000 Euro von Pioneers Ventures in Kombination mit einer Crowdinvesting-Kampagne bei CONDA mit einem Fundingziel von 500.000 Euro. Der zweite Platz bringt 25.000 Euro Investment ein, gepaart mit einer Kampagne mit 250.000 Euro Fundingziel. Für den dritten Platz gibt es 10.000 Euro Investment bei gleichzeitiger CONDA-Kampagne mit dem Fundingziel von 100.000 Euro.