Comeback von Kanzler Kurz "überhaupt kein Problem"

Während sich die Mehrheit der Österreicher laut einer Umfrage wünscht, dass Sebastian Kurz seine Politiker-Karriere gänzlich beendet, sieht Finanzminister Gernot Blümel das Comeback des Kanzlers nicht kritisch.

In einem Interview in der kommenden erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" schließt Finanzminister und ÖVP-Wien-Obmann Gernot Blümel ein Comeback von Sebastian Kurz als Bundeskanzler nicht aus. Dieses hänge "vom Status der zu überprüfenden Vorwürfe ab".

Einstellung der Ermittlungen gegen Kurz für Rückkehr entscheidend

Die zuständigen Parteigremien würden rechtzeitig vor der nächsten Wahl eine Entscheidung über den Spitzenkandidaten treffen. "Wenn die Verfahren bis dahin eingestellt sind, sehe ich überhaupt kein Problem", so Blümel.

In Zusammenhang mit den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen seine Person rechnet Blümel gegenüber "profil" mit einer Einstellung des Verfahrens, da er wisse, "was ich gemacht habe und was nicht".