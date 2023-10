"Coffee with Cops" findet an 2. Oktober wieder in Wien statt.

"Coffee with Cops" findet an 2. Oktober wieder in Wien statt. ©LPD Wien / APA/EVA MANHART (Symbolbild)

"Coffee with Cops" findet an 2. Oktober wieder in Wien statt. ©LPD Wien / APA/EVA MANHART (Symbolbild)

„Coffee with Cops“: Aktionswoche startet am 02.10. in ganz Wien

Vom 02.10.2023 bis 06.10.2023 findet wieder die Aktionswoche „Coffee with Cops“ in ganz Wien statt.

Am 25. Juli 2023 startete im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit der Polizei die Aktion „Coffee with Cops“. Aufgrund der großen Resonanz und des positiven Feedbacks wird es in der ersten Oktoberwoche eine Aktion in ganz Wien geben.

self all Open preferences.

Motto „Beim Reden kommen d´Leut zamm“ bei Aktionswoche „Coffee with Cops“ in Wien

Weiter geht es unter dem Motto „Beim Reden kommen d´Leut zamm“, diesmal jedoch nicht nur auf Bahnhöfen. Die Polizistinnen und Polizisten werden an den verschiedensten Standorten in Wien, aber grundsätzlich an Orten, wo die Bevölkerung im Grätzl zusammenkommt, anwesend sein, um sich bei einer Tasse Kaffee auf Augenhöhe auszutauschen und über Anliegen, Probleme oder

auch einfach nur Alltägliches zu sprechen.

Das Ziel von „Coffee with Cops“ ist der direkte Kontakt mit der Bevölkerung, Probleme und Fragen erkennen und lösen, Hemmschwellen abbauen, Beziehungen aufbauen und vertiefen, das Sicherheitsgefühl abfragen und verbessern – und den Menschen hinter der Uniform kennenlernen.

Startschuss von „Coffee with Cops“ mit den ÖBB

Den Startschuss der Initiative bildete die Aktion „Coffee with Cops“ mit den ÖBB am 25. Juli 2023. In allen Bundesländern, an insgesamt 28 Standorten von Eisenstadt bis Dornbirn, kam die Bevölkerung der Einladung zum gemeinsamen Kaffee nach. Der gemeinsame Tenor: „Wann gibt´s die nächste Möglichkeit“, sich über Themen wie Cybercrime, regionale Problemstellung oder aber auch den Polizeiberuf an sich zu informieren.

Stationen der Aktionswoche in Wien

Im Rahmen der Schwerpunktwoche in Wien und auch danach werden die Örtlichkeiten

direkt durch die Sicherheitsbeauftragten der jeweiligen Stadtpolizeikommanden selbständig organisiert. Die Termine können auf jeder Polizeidienststelle, bei Ihrem Grätzlpolizisten erfragt oder auf den Plattformen der sozialen Medien der LPD Wien abgerufen werden.



Der Kern der Initiative GEMEINSAM.SICHER mit der Polizei liegt in der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung. Das Projekt „Coffee with Cops“ ist eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild. Ziel ist, durch zwanglose und persönliche Gespräche zwischen den Bürgerinnen sowie Bürgern und den Polizeibediensteten des Bezirks eine Vertrauensbasis herzustellen und zu festigen. Dadurch sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden.

„Coffee with Cops“ – Aktionswoche in ganz Wien

Wann: 02.10.2023 – 06.10.2023