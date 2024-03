COFAG-Geschäftsführer im U-Ausschuss: "War bekannt im grünen Umfeld"

COFAG-Geschäftsführer Marc Schimpel ist am Donnerstag der dritte und letzte Auskunftgeber im parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschuss gewesen.

Ehrnhöfer soll Schimpel kontaktiert haben

Auf Shettys Frage, wie er zu seinem COFAG-Posten gekommen sei, erklärte Schimpel, er sei von Felix Ehrnhöfer kontaktiert worden, dem Kabinettschef der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler. Er habe jedenfalls nie auf Individualebene oder Zuruf etwas beschleunigt, so Schimpel, gefragt nach einer Email, in der ihm Wünsche unter Berufung auf "Werner" (gemeint war wohl Vizekanzler Werner Kogler Anm.) dargebracht wurden.

Der SPÖ-Abgeordnete Kai Jan Krainer empörte sich darüber, dass die COFAG Rückforderungen in Höhe von 311 Mio. Euro noch immer nicht geltend gemacht habe. Er habe "Kein Verständnis dafür, dass das noch immer nicht umgesetzt wird." Ebenso skandalös sei es, dass es nach den Förderbedingungen möglich gewesen sei, dass Unternehmen selbst dann Verlustersatz kassieren, wenn sie im Gesamtjahr hohe Gewinne erzielt hätten.

COFAG-U-Ausschuss: Hofer und Ofenauer führten Vorsitz

Ein Schwerpunktthema war bei der vorangegangenen Befragung eines Finanzprüfers auch das von René Benko genutzte Flugzeug, das dieser steuermindernd nutzen konnte. "Der Steuerzahler hat diesen Flieger bisher mit in Summe neun Mio. Euro mitfinanziert", sagte die Auskunftsperson.

Kern des Privatjet-Themas war, dass der Signa-Gründer seine Einkommensteuer zurückerstattet erhielt, weil er sein zu versteuerndes Einkommen mit Verlusten aus der Beteiligung an der Flugzeugfirma reduzieren konnte, die das Flugzeug betrieben hat. In Summe hätten sich Verluste in Höhe von rund 18 Mio. Euro angehäuft, sagte der Finanzbeamte.