Coca-Cola Inclusion Run 2019: Mehr als 800 Läufer in Wien unterwegs

Mehr als 800 Läufer waren beim 3. Coca-Cola Inclusion Run im Rahmen des VCM dabei. Es wurde ein kräftiges Zeichen für ein offenes Miteinander gesetzt.

Insgesamt kamen 15.000 Euro für die Special Olympics Österreich zusammen. Der Startschuss wurde von Bürgermeister Ludwig gemeinsam mit Frank O’Donnell und Laszlo Niklos von Coca-Cola gegeben. Außerdem waren Alex Kumptner, Spitzenathletin Eva Wutti, Ex-Fußballer Martin Hiden, Philipp Trattner vom Sportministerium, Markus Eder von den Österreichischen Lotterien, das Special Needs Team von FK-Austria Wien, verstärkt von Präsident Frank Hensel, den Trainern Robert Ibertsberger und Roman Stary und Kapitän Alexander Grünwald sowie Wolfgang Böck, Sandra Pires und Paralympics-Spitzenathlet Andy Onea mit dabei.

Die Teilnehmer des Coca-Cola Inclusion Run führte rund einen Kilometer vom Heldentor bis ins Zielgelände am Burgtheater. Der Run wurde zu Gunsten des langjährigen Partners Special Olympics veranstaltet. „Es ist sehr wichtig für Special Olympics, dass uns Unternehmen, aber auch Teilnehmer bei Veranstaltungen helfen, den Gedanken der Inklusion zu verbreiten“, so Jürgen Winter. 15.000 Euro gehen nun die Special Olympics Österreich. Diese kommen aus einem Teil der Teilnahmegebühr der Läufer, die von Coca-Cola und den Österreichischen Lotterien verdreifacht wurden, zusammen.

„Wir setzen ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Inklusion und ein kräftiges gesellschaftliches Miteinander“, so Philipp Bodzenta von Coca-Cola, der den Inclusion Run gemeinsam mit VCM-Veranstalter Wolfgang Konrad initiiert hat. „Jeder Teilnehmer und jeder Zuschauer an der Strecke hat diesen unglaublichen Spirit verspürt, der von der Special Olympics Bewegung und ihrer Botschaft der Inklusion ausgeht. Der VCM bietet die ideale Plattform, wo sich Menschen von dieser Authentizität, dieser Ehrlichkeit der Athleten mit all dieser positiven Stimmung packen lassen können.“