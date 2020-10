Cobra nahm 25-Jährigen in Baden fest

Am Dienstagvormittag kam es in Baden bei Wien zu einem Cobraeinsatz, weil ein 25-Jähriger Polizisten mit einem Messer bedroht haben soll. Der Mann wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.

In Baden ist am Dienstagvormittag bei einem Cobra-Einsatz ein 25-Jähriger aus Bangladesch festgenommen worden. Er soll zuvor bei einer Überprüfung in seiner Unterkunft in Anwesenheit der Exekutive aggressiv reagiert und auch zu einem Messer gegriffen haben, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker mit. Der Mann wurde ins Landesklinikum Baden gebracht.