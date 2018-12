Cobra-Einsatz: Schüsse im Bezirk Gänserndorf

Am Freitagfrüh kam es nach einer Schussabgabe in Eckartsau im Bezirk Gänserndorf zu einem Cobra Einsatz. Der Täter wurde festgenommen.

Eine Schussabgabe in Eckartsau (Bezirk Gänserndorf) hat am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Polizeieinsatz unter Einbeziehung von Cobra-Kräften zur Folge gehabt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage mit. Verletzt wurde niemand. Baumschlager zufolge hat der Verdächtige auf eine andere Person gefeuert. “Die Ermittlungen laufen”, sagte der Sprecher in der Früh.