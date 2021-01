Cobra-Einsatz nach Schussabgabe in NÖ

Eine Schussabgabe bei einem Nachbarschaftsstreit hat am Neujahrstag einen Cobra-Einsatz im niederösterreichischen Aspangberg-St. Peter zur Folge gehabt.

Streit eskalierte: Frau schoss mit Gewehr in den Boden

Warum der Streit am Freitag in den Mittagsstunden eskaliert war, stand vorerst nicht fest. In die zunächst verbale Auseinandersetzung samt ebenfalls verbaler Drohung waren laut Polizei einerseits ein 31-Jähriger, andererseits ein 27-Jähriger und dessen Schwester (26) verwickelt. Die Frau habe dann das Gewehr ergriffen, das zuvor ihr Bruder in Händen gehalten hatte, und einen Schuss ins Erdreich abgegeben.