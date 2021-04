CO2-Steuer: Kurz legt sich bei Ökosteuern nicht fest

Bundeskanzler Sebastian Kurz will sich aus dem neuen Klimaschutzgesetz heraushalten, solange es nicht "auf Kosten der sozial Schwachen" geht.

Während ÖVP-Wirtschaftsvertreter die von der Grünen Umweltministerin Leonore Gewessler geplanten automatischen Energiesteuererhöhungen ablehnen, legt sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) diesbezüglich nicht fest. Er schränkte am Mittwoch nach dem Ministerrat nur ein, dass Ökologisierungsschritte nicht auf Kosten der sozial Schwachen und Pendler erfolgen dürften. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) versicherte, dass die Steuerbelastung insgesamt nicht steigen werde.

Benzin, Diesel und Erdgas könnte teurer werden

Im Klimaschutzgesetz soll neben einem "Klimacheck" neuer Gesetze und einem "Klimakabinett" bis 2040 für jedes Jahr ein Emissionshöchstwert verankert werden. Bei Abweichungen sieht der am Wochenende durchgesickerte Entwurf eine zusätzliche CO2-Steuer vor - also höhere Steuern auf Benzin, Diesel und Erdgas. Außerdem ist ein Zukunftsinvestitionsfonds geplant, in den Bund und Länder einzahlen sollen.