CO2-Emissionen: soziale und ökomische Aspekte hemmen Reduktion

Bei CO2-Emissionen sind es nicht technische, sondern soziale und ökonomische Aspekte, die die Reduktion erschweren.

Die technologischen Rahmenbedingungen sind gegeben, um Verkehrsemissionen drastisch einzuschränken. Dessen waren sich die Teilnehmer einer von der Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen veranstalteten Podiumsdiskussion am Montag weitgehend einig. Jedoch sind noch viele soziale, infrastrukturelle und ökonomische Fragen für das Einleiten eines Umschwungs zu klären.

Reduktionspläne bis Jahresende

Bis Jahresende muss die Regierung der Europäischen Union ihre Pläne zur Reduktion von CO2-Emissionen vorlegen. Konkret müssen bis 2030 36 Prozent eingespart werden, was 7,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht. Der Individualverkehr sowie die Transportwirtschaft tragen laut Sachstandberichts des Umweltbundesamts mit 45,4 Prozent an den gesamten Treibhausgasemissionen im Jahr 2016 gehörig zur Belastung der Umwelt bei. Ohne Maßnahmen in diesem Bereich würde besagtes Ziel der Regierung “ziemlich sicher verfehlt werden”, betonte Günther Lichtblau, Leiter der Abteilung Mobilität im Umweltbundesamt.