CO2-Emissionen des Flugverkehrs deutlich gestiegen

Mit 2,68 Millionen Tonnen hat der Flugverkehr hierzulande im Vorjahr um 40 Prozent mehr klimaschädliche Emissionen verursacht als 2022. Höher waren die Treibhausgas-Emissionen bisher nur 2019 - und für 2024 sei ein weiterer Anstieg der zu befürchten, teilte die Mobilitätsorganisation VCÖ am Montag mit.

Gegenmaßnahmen genannt

"Europa braucht mehr Bahn"

Last but not least ist der Ausstieg aus fossiler Energie im Flugverkehr zu beschleunigen. Dafür ist auch die Steuerbefreiung für fossilen Flugtreibstoff auf EU-Ebene endlich zu streichen, der Flugtreibstoff Kerosin ist noch immer von der Mineralölsteuer befreit. Vor der Pandemie bezifferte eine Studie im Auftrag der EU-Kommission diese Subvention in der EU mit rund 30 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu kommt die Mehrwertsteuerbefreiung von internationalen Flugtickets, die vor der Pandemie EU-weit rund 40 Milliarden Euro pro Jahr ausmachte.