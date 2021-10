CO2-Bepreisung: Diese Tipps gibt E-Control Verbrauchern

Der Energieregulator E-Control hat vor dem Hintergrund der angekündigten CO2-Bepreisung von Energieträgern Tipps für Verbraucher. Sie sollen demach Preise sowie Tarife der Energieanbieter gegenüberstellen und sich beim Heizen möglichst vernünftig verhalten.

"Man sollte immer auf die effiziente Nutzung der Energie schauen, auch beim Heizen", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag.

E-Control-Vorstand über Strompreis

Auf den Strompreis werde sich das unmittelbar in Österreich nicht auswirken. Allerdings sei der CO2-Preis ohnedies schon in den Strom-Großhandelspreisen inkludiert, an denen sich die Endkundenpreise orientieren.