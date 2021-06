CO2-Ausstoß: Diese Branche liegt deutlich vor der Luftfahrt

Die Boston Consulting Group hat vorgerechnet, welche Branche im Hinblick auf den CO2-Ausstoß vor der Luftfahrtindustrie liegt.

Die CO2-Emissionen der IT- und Telekombranche sind doppelt so hoch wie jene der Luftfahrtindustrie, rechnete heute die Boston Consulting Group (BCG) vor. Drei bis vier Prozent der weltweiten CO2-Emissionen stammten vom IKT-Sektor. Bis 2040 könnte der Anteil aufgrund des wachsenden Datenverkehrs bereits 14 Prozent betragen, wenn keine geeigneten Schritte unternommen werden, so das US-Beratungsunternehmen.