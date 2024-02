CO-Austritt in Einfamilienhaus: Mutter und Sohn im Spital

Am Donnerstagnachmittag sind nach einem Austritt von Kohlenmonoxid (CO) in einem Einfamilienhaus in Oeynhausen in der Stadtgemeinde Traiskirchen (Bezirk Baden) eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor war die Rettung alarmiert worden, weil das Kind über Schmerzen geklagt hatte, bestätigte die Polizei auf Anfrage Medienberichte. Die CO-Melder auf den Notfallrucksäcken der Helfer schlugen letztlich Alarm.

Defekte Gastherme wurde als Grund vermutet

Angefordert worden waren die Einsatzkräfte kurz vor 13.00 Uhr. Mutter und Sohn hatten zunächst geschlafen, der Zweijährige dürfte sich danach auffällig verhalten haben. Der folgende Einsatz der Rettung verhinderte Schlimmeres. Die zwei Personen seien nach dem Anschlagen der Warngeräte "sofort hinausgebracht" worden, sagte Sonja Kellner, die Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes.

Die Feuerwehr ortete im Objekt eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration. Eine defekte Gastherme wurde von den Helfern als Grund vermutet.