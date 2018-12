Clowndoktoren verschenken Lachen auch zu Weihnachten

Wer Weihnachten im Spital verbringen muss, hat oft nichts zu lachen. Außer es kommen die ROTE-NASEN-Clowndoktoren und versüßen den Tag mit ihrem Auftritt.

Viele kranke Kinder, Erwachsene und Senioren müssen Weihnachten im Spital oder in einem Pflegeheim verbringen. Schmerzen, Sorgen und die Traurigkeit, nicht daheim sein zu können, lassen oft keine fröhliche Weihnachtsstimmung aufkommen. Deshalb sind ROTE NASEN Clowns im Advent und an den Feiertagen voll im Einsatz, um so viele Menschen wie möglich mit einem aufmunternden Besuch zu unterstützen und ihnen einen Hauch von Weihnachten direkt ans Krankenbett zu bringen.