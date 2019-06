citywave pro World Tour kommt am 15. und 16. Juni in die SCS

Am 15. und 16. Juni werden die besten Riversurfer der Welt auf die Mltiplex Terassen der SCS kommen.

citywave pro World Tour: Es geht um 10.000 Euro



An den Start gehen die weltbesten Riversurfer. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. 24 Männer, 16 Frauen, 12 Juniors (U16) und 12 Masters (40+) sind beim citywave pro World Tour Austria teilnahmeberechtigt. Die Topfavoriten kommen aus Bayern. Der Eisbach in München gilt nämlich schon seit Jahrzehnten als Hotspot für Riversurfer. In Tel Aviv konnten Rosina Neuerer aus Rosenheim und Lennard Weinhold aus München den Sieg verbuchen. Somit führen sie auch die Gesamtwertung an. Neuerer zählt auch am Meer zu den großen Nachwuchshoffnungen des deutschen Wellenreitteams.