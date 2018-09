City-Touren in Wien bieten neues Kunst- und Kulturerlebnis

Der Herbst lässt nicht mehr lange auf sich warten und so auch das Programm von Artissimi. Neue City-Touren werden in Wien angeboten und Kunst- und Kulturinteressierte haben die Möglichkeit die Stadt neu zu erleben.

Spannende Geschichte und versteckte Türen bei City-Touren in Wien erleben

„Viele wissen nicht, was ihre alltägliche Umgebung zu bieten hat. Doch wer sich Zeit nimmt, kann in kleinen Gassen und hinter versteckten Türen neue, spannende Geschichten erfahren“, so Elisabeth Wolf. Die Führungen werden für bis zu 20 Personen angeboten. Einmal im Monat bietet es sich an, die Kultur von Wien neu zu entdecken. Themen wie die kaiserlichen Hoflieferanten, das „rote Wien“, Nives Widauer, Klimt oder Neidhart von Reuenthal werden behandelt.