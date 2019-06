Circus Roncalli zeigt Hologramme statt echte Tiere

Als erster Zirkus der Welt zeigt der Zirkus Roncalli bei seiner neuen Tournee eine beeindruckende Lichtshow anstatt lebender Tiere. Die Hologramme von Elefanten, Pferden und sogar Fischen erstaunen dabei die Besucher.

Der deutsche Zirkus fing bereits seit den 90er-Jahren an, immer weniger Tiere in seinen Acts einzusetzen. Und auch die Umsetzung mit Hologrammen funktionierte nicht von heute auf morgen: Über zwei Jahre arbeitete ein Team aus Designern und Technikern an der Idee.