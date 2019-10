Circ bietet Gratis-Fahrten in der "Langen Nacht der Museen"

In der "Langen Nacht der Museen" haben Circ E-Scooter-Fahrer in Wien, Linz und Innsbruck zwei Freifahrten zur Verfügung. Dafür muss man nur den Rabattcode in die App eingeben.

Erstmalig kooperiert ein E-Scooter Anbieter mit der ORF-Lange Nacht der Museen. Mit dem Code "LNDM19" bekommen Circ-User im Zeitraum des Events, zwischen dem 05.10. um 12:00 Uhr und dem 06.10. um 12:00 Uhr, zwei gratis Entsperrungen und 30 Freiminuten. Die Freifahrten gelten exklusiv für alle Circ E-Scooter in Wien, Linz und Innsbruck.

"Wir von Circ sind ein stolzer Partner der ORF-Lange Nacht der Museen. Es freut uns zu sehen wie viele Besucher sich alljährlich an diesem Abend für Kultur begeistern. Für diejenigen, die möglichst viele Angebote nutzen wollen, ergänzen wir mit unseren Circ E-Scootern das Verkehrskonzept der ORF-Langen Nacht der Museen“, so Philipp Szep, General Manager bei Circ Österreich.

Mehr Circ-Scooter vor Wiener Museen

Während der neuartigen Aktion sind einige der rund 100 fix angestellten Circ Mitarbeiter in Österreich für die ORF-Lange Nacht der Museen unterwegs und werden E-Scooter im direkten Umfeld von Museen abstellen. In Wien werden vor 27 Museen, in den erlaubten Zonen, E-Scooter abgestellt, unter anderem vor dem Naturhistorischen Museum und dem Kunsthistorischen Museum und im Museumsquartier.

In Linz stellt Circ im Umfeld von insgesamt fünf Häusern E-Scooter auf. Hier kommen die Besucher zum Beispiel rasch per E-Scooter vom Electronica Center zum Lentos Kunstmuseum. In Innsbruck werden die E-Scooter auch vor fünf Museen zu finden sein. Das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum und das Tiroler Volkskundemuseum sind in Tirol unter anderem dabei.