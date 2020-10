Cineplexx Kinos laden am Halloween-Wochenende ins “House of Horror”

Zwischen 29. und 31. Oktober verhandeln sich die Cineplexx Kinos in "Houses of Horror". Neben optischen Anpassungen, warten neue Filme und Aktionen. In den Cineplexx Kinos wird es von 29. bis 31. Oktober schaurig schön.

In den Cineplexx Kinos wird es von 29. bis 31. Oktober schaurig schön. Dort wird das Halloween-Wochenede mit gruseligen Filmen eingeläutet.

Drei Filmstarts und Preview am Halloween-Wochenende

Neben den bereits laufenden Horrorfilmen und Thrillern wie „Peninsula“,„The Beach House“, „The Mortuary – Jeder Tod hat seine Geschichte“ und „Zombie – Dawn of the Dead“, darf man sich auf drei weitere Filmstarts freuen: „Das schaurige Haus“, „Hexen Hexen“ und „Blumhouse: Der Hexenclub“. Das Halloween-Portfolio startet am 29. Oktober. Direkt an Halloween gibt es außerdem eine exklusive Film-Preview von „Malasaña 32 - Haus des Bösen“.

Passend zum Motto präsentieren sich die Kinos der Cineplexx-Gruppe über das Halloween-Wochenende als „House of Horror“. Schaurige Elemente sorgen dabei für Gänsehaut. Auch die Website wird an diesen Tagen schaurig angepasst. Vom Ticketkauf zuhause bis zur Vorstellung im Kinosaal wird es also ein "spooky" Erlebnis.

Besonderes Highlight für Naschkatzen

Mit der Cineplexx Bonus Card gibt es zwischen 29. und 31. Oktober noch ein zusätzliches Highlight. Wer sich an diesen Tagen etwas Süßes für die Nerven vom Kino-Buffet holt, erhält einmalig 50 Bonuspunkte extra gutgeschrieben. Unter allen Aktionsteilnehmern, die den Cineplexx-Newsletter abonniert haben, werden zusätzlich weitere 5.000 Bonuspunkte ausgelost.