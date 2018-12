Christmas Rocks: Die Weihnachtsgala im Wiener Musikverein

Weihnachten naht und die Weihnachtsmusik ist nicht mehr wegzudenken. Anlässlich dazu veranstaltet die Philharmonie der Universität Wien morgen eine Weihnachtsgala im Wiener Musikverein.

Wer morgen Abend noch nichts vor hat, kann sich im Wiener Musikverein von den Künsten des Voice Club Advanced, des Symphonischen Frauenchors und des Voice Club Beginners der Universität Wien selber überzeugen. Unter der Leitung von Vijay Upadhyaya & Karin Wagner präsentieren die Sänger zahlreiche Weihnachtslieder, sowohl klassische als auch moderne.

Die Weihnachtsgala findet im Goldenen Saal im Wiener Musikverein statt und bietet eine bunte Mischung an Weihnachtsliedern.

Das Programm bei der Weihnachtsgala im Wiener Musikverein Voice Club Advan­ced:

Blue Christ­mas

Billy Hayes, Jay John­son; Arr: Mac Huff

White winter Hymnal

Fleet Foxes; Arr: Pen­ta­to­nix

One Child

Mariah Carey; Arr: John Purifoy

Mary did you know

Mark Lowry, Buddy Greene; Arr: Daniel Roberts

Sym­pho­ni­scher Frau­en­chor

Have yours­elf a merry little Christ­mas

Hugh Martin, Ralph Blane; Arr: Mark Hayes

The virgin Mary had a baby boy

Tra­di­tio­nell; Arr: Daryl Runswick

Steal away

Wal­lace Willis; Arr: Daryl Runswick

Miss you most a Christ­ma­stime

Mariah Carey; Arr: Mark Hayes

Voice Club Advan­ced:

That’s Christ­mas to me

Scott Hoying Kevin Olu­sola; Arr: Mark Brymer

The world for Christ­mas

The Real Group; Arr: Anders Eden­roth

Hark! The Herald Angels Sing

Tra­di­tio­nell; Arr: Pen­ta­to­nix

Jolly Jingle Christ­mas Medley

Arr: Alan Bil­lings­ley

Voice Club Begin­ners

Let it snow!

Jule Styne; Arr: Adam Anders

Winter won­der­land

Felix Ber­nard; Arr: Andy Beck

Jingle Bell Rock

Joe Beal, Jim Boothe; Arr: Peter Fog­gitt

All I want for Christ­mas is you

Mariah Carey; Arr: Mac Huff

Alle Chöre:

Jingle Bells

J Pier­pont; Arr: Audrey Snyder

Feliz Navi­dad

Jose Feli­ciano; Arr: Mac Huff

Santa Claus is comin’ to town

J. Fred Coots; Arr: Mac Huff

Alle Infos zu Christmas Rocks in Wien Datum: 19. Dezember 2019

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Tickets sind hier online verfügbar!