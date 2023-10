Christian Höbart in NÖ zu zwölf Monaten bedingt verurteilt

Am Donnerstag ist der frühere FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Höbart in Wiener Neustadt wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses zu zwölf Monaten bedingt verurteilt worden. Der Schuldspruch ist laut Gericht nicht rechtskräftig.

Angelastet worden war dem Generalsekretär des Teams HC Strache in seiner Funktion als Gemeinderat in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) die Weitergabe einer geplanten Änderung des Flächenwidmungs- bzw. Bebauungsplanes an einen Liegenschaftseigentümer.