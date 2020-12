Christchurch-Attentäter überwies Sellner 1.900 Euro

Rund 1.900 Euro soll der rechtsextreme Attentäter von Christchurch an Identitären-Chef Sellner überwiesen haben. Im vergangenen Jahr gestand Sellner bereits eine Spende von 1.500 Euro.

Der rechtsextreme Attentäter von Christchurch hat insgesamt 2.308,97 Dollar (1.906,82 Euro) an den österreichischen Identitären-Chef Martin Sellner überwiesen. Die Spende wurde am 5. Jänner 2018 auf ein privates Konto Sellners eingezahlt, wie laut "Presse" (Freitag) aus dem Bericht der nach dem Terroranschlag in Neuseeland eingesetzten Untersuchungskommission hervorgeht. Sellner hatte im vergangenen Jahr bereits eine Spende des Attentäters von 1.500 Euro eingestanden.