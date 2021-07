Chocolatier als neuer Lehrberuf wählbar

Weil der bisherige Lehrberuf Bonbon- und Konfektmacher die neuen Entwicklungen nicht zur Gänze abdecken kann, wurde nun die Ausbildung zum Chocolatier eingeführt.

Am 1. August tritt ein neues Lehrberufspaket in Kraft. Damit wird die Ausbildung zum Chocolatier/zur Chocolatière neu eingeführt und die sechs bestehenden Lehrberufe Betonfertigteiltechnik, Drogist/Drogistin, Konditorei (Zuckerbäckerei) , Pharmazeutisch-kaufmännische Assistenz, Veranstaltungstechnik sowie Vergolden und Staffieren modernisiert, gaben das Wirtschaftsministerium sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Freitag in Aussendungen bekannt.