"Child in the City World Conference" im September in Wien

Kinderthemen stehen im Mittelpunkt bei der neunten “Child in the City World Conference”. Von 24. bis 26. September werden über 100 Vortragende in Wien sprechen. Es wird damit die bisher größte Child in the City World Conference.