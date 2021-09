Chef-Posten werden von Firmen meist männlich besetzt

Laut einer aktuellen Umfrage suchen Firmen für ihre Führungspositionen eher Männer als Frauen. In puncto Geschlechtergleichstellung besteht somit Handlungsbedarf.

In den vergangenen drei Jahren wurden Führungspositionen in Österreich vorwiegend männlich besetzt, wie aus einer Umfrage (Sample: 180 Führungskräfte) des Beratungsunternehmens Deloitte hervorgeht. Lediglich rund ein Drittel habe angegeben, dass auf der Top-Ebene in der Covidkrise ein ausgewogenes Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Besetzungen herrsche.