Chat GPT: Viele Sorgen aber nur wenig Nutzer in Österreich

Während Chat GPT nur wenige Nutzer in Österreich hat, ist der Anteil derer, die eine strenge Regulierung oder gar ein Verbot des Chatbots fordern hoch.

Insgesamt wurden 1.001 Menschen in Österreich im Alter zwischen 14 und 75 Jahren vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent zu ihrem Nutzungs- und Einstellungsverhalten gegenüber ChatGPT und KI befragt.

Chat GPT vor Allem bei jüngeren Nutzern beliebt

Bei der im Februar 2023 durchgeführten Umfrage gaben lediglich 18 Prozent an Chat GPT zu nutzen - wobei dieser Anteil in der jüngsten Altersgruppe (bis 28 Jahre) aber schon bei etwas über einem Drittel liegt. Ein Viertel der Nicht-Nutzer möchte das aber in Zukunft tun.