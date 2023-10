CEWE Photo Award 2023: Das sind die Gewinner-Fotos

509.612 Fotos wurden beim CEWE Photo Award 2023 von Amateuren und Profis eingereicht, die indonesische Fotografin Dikye Ariani wurde mit einer außergewöhnlichen Momentaufnahme einer Kartenspielszene in einem indonesischen Café zur Siegerin gekürt. Auch aus den neun weiteren Kategorien wurden die jeweils besten Fotografien gewürdigt, darunter der Österreicher Michael Kemter.

Fotografin Dikye Ariani gewinnt mit "Warung Kopi" CEWE Photo Award 2023

Die Jury des weltgrößten Fotowettbewerbs mit dem Motto "Our world is beautiful", angeführt von Jury-Präsident Michel Comte, würdigte ihr Werk als "kraftvolles Bild mit einer herausragenden Komposition". Und so begründet die Jury die Wahl des Gewinnerfotos, das sowohl in der Kategorie "Menschen" als auch insgesamt überzeugen konnte: "Dikye Ariani gelingt es eindrucksvoll, mit ihrem Foto die Atmosphäre eines besonderen Augenblicks einzufangen. Die herausragende Bildkomposition beeindruckt durch ihre Tiefe und die klare Fokussierung auf die Hauptdarstellerin, die von den weiteren Protagonisten der Szene umgeben ist. Ein zentrales, diffuses Licht unterstützt die künstlerische Komposition und verstärkt die Wirkung des Bildes.“

Österreicher Michael Kemter unter den neun Kategorie-Besten

Zu seiner Aufnahme sagt er: "Das Foto ist in der Aussichtsplattform 'The Summit' One Vanderbilt in New York City entstanden, die vollkommen mit Spiegeln ausgestattet und ständig voller Menschen ist. Es gibt dort wundervolle Ausblicke auf allen Seiten auf viele New Yorker Sehenswürdigkeiten. Mich aber hat es gereizt, den Raum mit den Menschen und die Spiegelungen darzustellen. Das größte Problem war es die bestmögliche Symmetrie zu finden, denn eine perfekte Symmetrie war nicht möglich."