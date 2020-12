CEWE Online-Gutschein im Wert von 100 € zu gewinnen

Mit CEWE gelingt das Weihnachtsgeschenk, das von Herzen kommt, denn mit einem CEWE Fotobuch oder CEWE Kalender können gemeinsame Erinnerungen für die Liebsten ganz einfach individuell festgehalten werden. Wir verlosen einen Online-Gutschein im Wert von 100 Euro.

Ein Fotobuch oder Kalender von CEWE kommt unter dem Weihnachtsbaum immer gut an. Mit diesem individuellen Geschenk halten Sie gemeinsame Erinnerungen fest und sagen Ihren Liebsten "Du bist mir wichtig".

CEWE Fotobuch: Ein Geschenk, das von Herzen kommt

Ob im Mini-Format oder als XXL-Fotobuch - Sie können aus neun Formaten auswählen und Ihre liebsten perfekt in Szene setzen. Die verfügbaren Papierqualitäten unterscheiden sich zwischen dem Digitaldruck, der durch intensive Farbe besticht, und dem Fotopapier, das vor allem Details perfekt inszeniert. Beide Papierqualitäten sind in mattem sowie glänzendem Finish erhältlich. Verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten für den Einband variieren je nach präferiertem Format: Hardcover, Softcover, Heft, Leder und Leinen. Die einzigartige Hardcover-Veredelung mit Gold-, Roségold-, Silber- oder erhabenem Effektlack, verzaubert das CEWE Fotobuch in ein wunderschönes Unikat.