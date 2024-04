Céline Dion spricht über den täglichen Kampf mit ihrer seltenen Erkrankung

Im Interview mit der französischen "Vogue" öffnete sich Céline Dion über ihren täglichen Kampf mit dem Stiff-Person-Syndrom und wie sie trotz abgesagter Tournee-Termine Hoffnung auf eine musikalische Rückkehr behält.

Die Sängerin Céline Dion, die an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom leidet, hat sich für das Mai-Cover der französischen "Vogue" ablichten lassen. In einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift spricht sie über ihr Leben mit der seltenen Autoimmunerkrankung. Es sei "eine Menge Arbeit", dagegen anzukämpfen, aber sie nehme jeden Tag, wie er komme. Sie habe die Krankheit nicht besiegt, führte die 56-Jährige weiter aus.

Céline Dions seltene Autoimmunerkrankung ist "eine Menge Arbeit"

Sängerin sagte Tour-Termine für 2023 und 2024 wegen Erkrankung ab

Dion hatte 2022 mitgeteilt, dass bei ihr die seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei. Sie leide an Muskelkrämpfen und habe dadurch manchmal Probleme beim Gehen und beim Singen. Deshalb hatte die "My Heart Will Go On"-Sängerin alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa abgesagt. Im Jänner gab sie bekannt, dass sie ihren Kampf gegen ihre Krankheit in dem Dokumentarfilm "I Am: Céline Dion" festhalten wolle. Mit einem Auftritt bei den Grammys sorgte sie im Februar für Überraschung. Dion kam auf die Bühne, um das beste Album des Jahres zu präsentieren.