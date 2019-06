Causa Tojner: Datenmaterial bei 50 Durchsuchungen sichergestellt

Nach dem Verdacht gegen Investor Michael Tojner auf Betrug und Untreue wurden bislang rund 50 Standorte in mehreren Bundesländern durchsucht. Dabei konnte umfangreiches Datenmaterial sichergestellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen in der Causa Gesfö & Co, in der dem Investor Michael Tojner u.a. Betrug und Untreue vorgeworfen wird, wurden von der Staatsanwaltschaft rund 50 Standorte in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich durchsucht. Das berichtete "Der Standard" am Freitag online.