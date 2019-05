Causa Strache: "Kein Kommentar" der Wiener FPÖ

Bei der Wiener FPÖ war man am Samstagvormittag nach dem Auftauchen des belastenden Videos zu keiner Stellungnahme bereit.

“Es gibt momentan keine Information und keinen Kommentar”, sagte eine Sprecherin von Vizebürgermeister Dominik Nepp am Samstag der APA. Vizekanzler Strache ist Parteiobmann der Wiener FPÖ, Parlaments-Klubobmann Gudenus ist geschäftsführender Parteiobmann der blauen Wiener Landespartei.

Auch die Wiener ÖVP will sich zur Regierungskrise im Bund nicht äußern. Auch hier hieß es seitens eines Sprechers zur APA: “Kein Kommentar.” Die Presseverantwortlichen der zwei Parteien verwiesen beide auf die angekündigten Stellungnahmen Straches bzw. des Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) .

Ludwig fordert Rücktritt von Strache und Gudenus

Konkret wurde hingegen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er forderte via Aussendung, dass sowohl Strache als auch Gudenus “sofort ihre Funktionen zurücklegen müssen”. Strache zeige damit “das wahre Gesicht der FPÖ, die sich als ‘soziale Heimatpartei’ tituliert, aber in Wahrheit als Partei der Großspender entpuppt”. Ludwig sieht nun Kurz am Zug, der “sofortige Konsequenzen” ziehen müsse.