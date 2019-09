Causa Chorherr: Hebein kritisiert "durchsichtiges Ablenkungsmanöver"

Die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hat am Mittwoch ihre Sicht auf die Causa Chorherr dargelegt. Dabei bezeichnete sie die Annahme von Spenden aus der Immobilienbranche durch Christoph Chorherr als "politischen Fehler".

Ermittlungen gegen Chorherr seit 2017

Man habe vollstes Vertrauen in die Behörden und hoffe, dass die Sache bald aufgeklärt werde. So sei auch einem Amtshilfegesuch der Staatsanwaltschaft an die Magistratsabteilung 21 im Herbst 2018 selbstverständlich nachgekommen worden. Die juristische Klärung sei indes nicht ihre Zuständigkeit, "und das ist gut so", so Hebein.