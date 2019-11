Causa Casinos: Novomatic kündigt Konsequenzen an

Offenbar hat man bei Novomatic genug von der Causa Casinos. Angeblich wird ein Rückzug aus dem Österreich-Geschäft vorbereitet.

Der Casinos-Großaktionär Novomatic überlegt laut einem Medienbericht, das operative Geschäft in Österreich zu verkaufen. Novomatic habe von der Causa Casinos schön langsam genug, berichtete der "Kurier" am Mittwoch unter Berufung auf Kreise von Mitbewerbern. "Wir haben uns das anders vorgestellt, als wir die Casinos-Anteile gekauft haben", wird Novomatic-Chef Harald Neumann zitiert.

Causa Casinos: Novomatic erwägt Rückzug aus Österreich-Geschäft

Über die konkreten Pläne wolle Neumann derzeit keinen Kommentar abgeben, so der "Kurier". Wie man jedoch aus dem Umfeld der Konkurrenz höre, soll es Konsequenzen geben, die in den nächsten Wochen diskutiert würden. Demnach dürfte es um das Automaten-Glücksspiel und um Sportwetten gehen, heißt es in dem Bericht. Novomatic betreibt beides in der Admiral-Gruppe.