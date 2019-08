"Cats"-Proben im Wiener Ronacher laufen auf Hochtourn

Am 20. September startet das Kultmusical "Cats" im Wiener Ronacher. Die Proben laufen derzeit auf Hochtouren. Bereits ohne die aufwändige Kostüme und Masken von John Napier ist der Stubentiger-Effekt der Choreografie unverkennbar.

Die Proben für die am 20. September anlaufende Produktion des Kultmusicals "Cats" im Wiener Ronacher laufen auf Hochtouren. Am Freitag erhielten Medienvertreter einen kurzen Einblick in die Proben. "Wir haben schweißtreibende Probewochen hinter uns. [...] Den Künstlerinnen und Künstlern wird alles abverlangt", sagte VBW-Musicalintendant Christian Struppeck.