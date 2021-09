Profi Caterer Jochen Auer und sein Team veranstalten auch heuer wieder das European Street Food Festival 2021. Seit 20 Jahren catert Stage Culinarium GmbH für die Stars der internationalen Showbranche, wie unter anderem Paul McCartney und Lady Gaga.

Street Food Festival bietet Food Stände und Essen aus allen Ländern

Das European Street Food Festival ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und konnte bereits an die 2,5 Millionen Gäste begrüßen. “Genuss aus aller Welt” ist der Untertitel des European Street Food Festivals. Dutzende Food Stände, Aussteller und Köche, Food-Trailer und Trucks bieten Köstlichkeiten aus aller Welt an. Egal ob Asia, Thai, Indisch oder Vegetarisch und Vegan, all das wird von den vielen Ausstellern aus dem In- und Ausland angeboten und direkt vor Ort frisch zubereitet.