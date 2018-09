Castingaufruf: Philipp Plein sucht Kindermodels für Store-Opening in Wien

Philipp Plein ist einer der bekanntesten Modedesigner. Nun sucht er aufgeweckte Kids, die den neuen Fashion-Store in der Goldschmiedgasse in Wien, eröffnen sollen.

Kids zwischen 4 und 12 für Store-Opening in Wien gesucht

Nun sucht der Designer Kindermodels und kommt dafür nach Wien. Am 11. Oktober eröffnet er einen Junior Store in Wien, der erste in Europa, und braucht für dieses Highlight “Mini Me Star Look Alike”-Models. Diese werden gemeinsam mit Manuela und Ernst Fischer ausgewählt.