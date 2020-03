Casinos Austria raten vom Casino-Besuch ab

Die Casinos Austria haben am Freitag dazu aufgerufen, nicht ins Casino zu kommen. Auch die Aktionen zum Freitag den 13. wurden abgesagt.

Sehr ungewöhnlicher Aufruf der Casinos Austria: "Wir ersuchen unsere Gäste am Freitag, den 13. März, von einem Besuch in einem der zwölf Casinos von Casinos Austria Abstand zu nehmen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Grund ist die Beschränkung auf höchstens 100 Menschen in geschlossenen Räumen im Zuge der Maßnahmen gegen das Coronavirus.