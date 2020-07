Casinos Austria hätte 2019 ein Steuergeschenk erhalten sollen

Die Politaffäre um einen Casinos-Postenschacher ist um eine Facette reicher. Für 2019 soll ein Steuergeschenk für Casinos Austria geplant gewesen sein.

Diese Erleichterungen waren geplant

Im Gegensatz zum GSpG-Entwurf 2018, der seit Wochen im parlamentarischen U-Ausschuss thematisiert wird, sei es in der neuen Fassung nicht mehr um die Liberalisierung des Glücksspielmarktes und um Konzessionen gegangen, so die Zeitung. Auch das IP-Blocking gegen illegale Online-Anbieter sei nicht mehr enthalten gewesen.

Die Abgabe auf Wetten, die in Österreich nicht als Glücksspiel gelten, sollten dem Rohentwurf zufolge hingegen von zwei auf vier Prozent verdoppelt werden, was Casinos-Rivalen Novomatic hart getroffen hätte.

Überlegungen wurden wegen Regierungswechsel nicht weiter verfolgt

Bundesregierung will Pläne zur Erhöhung des Spielerschutzes präsentieren

Casinos: Haben nicht lobbyiert

Die teilstaatlichen Casinos Austria haben betont, sie seien in die Erstellung des Rohentwurfs zur Änderung des Glücksspielgesetzes 2019, von dem der "Kurier" am Montag berichtete, in keiner Weise involviert gewesen und hätten auch keine Lobbyingaktivitäten in diese Richtung gesetzt. Zumal die geplanten Steueränderungen für die Casinos nicht vorteilhaft gewesen wären.