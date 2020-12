Carla Bruni kommt im Herbst 2021 nach Wien

Die französische Sängerin Carla Bruni plant für kommenden Herbst eine Tournee und legt einen Zwischenstopp in Wien ein.

Während ihrer Tournee wird die Gattin des früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy am 11. September 2021 auch im Wiener Konzerthaus auftreten, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Weiters sind Gastspiele in Frankfurt, Berlin und Zürich geplant. Tickets sind ab Montag (21. Dezember) erhältlich.