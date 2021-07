Caritas & Co. begrüßen Schaffung von Community Nurses

Die Schaffung von sogenannten Community Nurses, also in den Gemeinden angesiedelte zentrale Ansprechpersonen für alle Bereiche der Pflege wird von Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe begrüßt.

Die in der Pflege tätigen Organisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe, die in der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) zusammengefasst sind, haben am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung den tags zuvor im Sozialausschuss erfolgten ersten Schritt für die Schaffung sogenannter Community Nurses grundsätzlich begrüßt. Dahinter verbergen sich in den Gemeinden angesiedelte zentrale Ansprechpersonen für alle Bereiche der Pflege.