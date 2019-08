Caritas Wien unterstützt Familien beim Schulstart

Vor allem der Schulstart bringt einige Kosten für viele Familien mit sich. Die Caritas Wien bietet anlässlich dazu wieder gebrauchte Schulsachen in Läden in Floridsdorf und Margarteten an.

Der Start in ein neues Schuljahr ist für viele Familien auch eine finanzielle Belastung. Um armutsbetroffene Personen hier zu unterstützten, bietet die Caritas in Wien wieder gebrauchte Schulsachen an. In den Second-Hand-Läden Carla-Nord in Floridsdorf und Carla-Mittersteig in Margareten können bis zum 7. September Schultaschen, Stifte, Federschachteln oder auch Schultüten erstanden werden.

Caritas Wien bietet Second-Hand-Schultaschen ab fünf Euro

Letztere gibt es schon ab drei Euro, Schultaschen ab fünf Euro. Auch Lineale, Turnbeutel, Mappen, Pinsel oder Malkästen sind günstig zu haben, genauso wie brandneue Hefte, die dank Firmenspenden in zahlreichen Formaten vorhanden sind. Wer Kleidung für die Kids oder Schreibtische sucht, wird in den Carla-Lagern ebenfalls fündig.

Gefüllte Schultasche kann bis zu 250 Euro kosten



Bei der Caritas wird auf eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer verwiesen, wonach eine gefüllte Schultasche bis zu 250 Euro kosten kann. Das werde oft zur Herausforderung, wie der Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, Klaus Schwertner, bei einem Pressetermin am Mittwoch im Carla-Lager in Margareten betonte: "In Wien leben laut aktuellsten Zahlen 129.000 Kinder und Jugendliche in einkommensarmen Haushalten. Jedes dritte Kind ist betroffen."

Gut erhaltene Schultaschen können gespendet werden

Der Andrang sei bereits zum Auftakt der Aktion groß, hieß es. Die Caritas appellierte darum an die Wiener, weiterhin gut erhaltene Schulsachen vorbeizubringen. Zugleich werden auch Freiwillige für die "Lerncafes" der Caritas gesucht. Dort werden Kinder kostenlos betreut, wobei etwa Hilfestellung bei den Hausaufgaben geleistet wird. Österreichweit gibt es 54 derartige Einrichtungen.