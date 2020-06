Caritas startet mit "Klimaoasen" in Wien und NÖ in die heiße Jahreszeit

An sechs Standorten in Wien und an vier in Niederösterreich startet die Caritas mit "Klimaoasen" in die heiße Jahreszeit. Obdachlose sollen sich dort von Hitze und Einsamkeit erholen können.

Pfarrhöfe sind cool: Die Caritas Wien startet mit vorerst zehn "Klimaoasen" in die heiße Jahreszeit. Armutsbetroffene und Obdachlose, die bei enormer Hitze oft keine Rückzugsmöglichkeit haben, sollen sich in den Innenhöfen teilnehmender Pfarren abkühlen und gleichzeitig der - durch die Corona-Maßnahmen mitunter noch verstärkten - Einsamkeit entgehen können, informierte die Organisation am Montag.

Sechs Standorte in Wien, vier in Niederösterreich

An zehn Standorten - sechs in Wien, vier in Niederösterreich - werden ab sofort die kühlen Pfarrinnenhöfe an bestimmten Tagen für einige Stunden geöffnet. Dort kann man sich ausruhen und plaudern. Freiwillige verköstigen die Gäste außerdem mit kühlen Getränken und kleinen Mahlzeiten. Weitere "Klimaoasen" sollen folgen, hieß es in einer Aussendung.