Caritas-Schulstartaktion: Günstige Schulsachen für bedürftige Kinder

Der Start in ein neues Schuljahr bedeutet für einkommensschwache Familien eine enorme finanzielle Belastung. Die Caritas bietet daher günstige Schulsachen für bedürftige Kinder an.

230.000 armutsgefährdete Kinder und Jugendliche leben in Österreich. Der Herbst ist für viele Familien eine finanziell besonders herausfordernde Zeit - zu Schulbeginn können durchaus Kosten in der Höhe von mehreren hundert Euro pro Kind zusammenkommen. Viele Familien freuen sich über gebrauchte Schulsachen, wie sich am Montag im Rahmen eines Medientermins bei der Carla in Wien zeigte. "Der Bedarf ist enorm", betonte Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas Wien.