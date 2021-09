Caritas-ErnteZeit: Marmelade-Herstellung aus Spenden

Eine Bilanz eines Projekts der Wiener Caritas mit dem Titel "ErnteZeit" war bei einem Pressetermin am Freitag Thema. Die Hilfsorganisation hatte im Sommer einen Appell dazu vorgebracht, überschüssiges Obst, Gemüse sowie Kräuter an Tagesstätten für Menschen mit Behinderung zu spenden.

Appell zielte auf Menschen mit zu großer Ernte ab

Caritas nennt Zahl zu Spenden

Selbstverständlich kann man die wertvollen Zutaten auch vorbei bringen, erläuterte Manuela Buxer, Leiterin der Caritas-Einrichtung "Am Himmel". "Bisher wurden uns 1.000 Kilo Lebensmittel gespendet." Aus den Äpfeln, Zwetschken, Kriecherln und Marillen entstanden rund 10.000 Gläser. Derzeit bittet man etwa um Zwetschken, Quitten oder Mispeln. Das Projekt läuft noch bis Mitte Oktober. "Gerne werden in den nächsten Wochen noch Obst und Gemüse in Gärten abgeholt", ergänzte Buxer.

Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien mit Ankündigung

Klaus Schwertner, Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien, verwies auf die "Verantwortung für die Schöpfung" und kündigte an, sich in Zukunft mehr in Sachen Klima äußern zu wollen. "Unsere Erde soll auch für künftige Generationen ein lebenswerter Ort bleiben. Es ist unsere Pflicht, hier und jetzt verantwortungsvoll, sparsam und gerecht mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen. Dabei geht es nicht nur um ökologische, sondern auch um ökonomische und soziale Nachhaltigkeit."

Aktuell werden in drei Einrichtungen in Wien und Niederösterreich die Nahrungsmittel direkt aus den Gärten abgeholt und verarbeitet. In der Wiener Tagesstätte "Am Himmel" arbeiten derzeit 30 Menschen mit Behinderung, unter anderem in der "Einkochgruppe" und bei der Abholung. Freiwillige unterstützen bei der Herstellung. Dazu werden in den 14 Le+O-Ausgabestellen (der Name eines anderen Projekts der Hilfsorganisation, Anm.), die die Caritas gemeinsam mit Pfarren in Wien und NÖ führt, pro Woche 14 Tonnen Lebensmittel an armutsbetroffene Haushalte verteilt, die im Handel nicht mehr verkauft werden.