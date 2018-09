car2go knackt in Wien 150.000-Kunden-Marke

Über 150.000 Wienerinnen und Wiener haben sich seit 2011 einen Account beim Carsharing-Anbieter car2go angelegt. Das macht car2go zum Marktführer in der Hauptstadt.

Als kleines Dankeschön erweitert car2go nun erneut das Fahrzeugangebot in Wien: Nachdem im Juli bereits 60 zusätzliche smarts in die Wiener Flotte aufgenommen wurden, stehen ab sofort auch 60 neue Mercedes-Benz B-Klassen zur spontanen und flexiblen Anmietung zur Verfügung. Damit können die Kundinnen und Kunden in der österreichischen Hauptstadt erstmals auf einen modernen Kompakt-Van zugreifen.

“Die Zeichen stehen auch in der ersten Jahreshälfte 2018 weiter auf Wachstum. Innerhalb eines Jahres haben wir unsere Kundenzahl um 17 Prozent gesteigert, wir haben jetzt die Marke von 150.000 Kunden geknackt. Daher bauen wir nun auch unser Fahrzeugangebot konsequent aus”, so Alexander Hovorka, car2go Geschäftsführer Österreich. Mit der Einführung des Kompakt-Vans entspreche car2go dem Wunsch vieler Kunden, für Großeinkäufe oder Familienausflüge auch mal ein geräumigeres car2go zur Auswahl zu haben.

800 Fahrzeugen in der Hauptstadt

Mit 800 Fahrzeugen sind in Wien nun genauso viele car2go Autos unterwegs wie am car2go Standort in Mailand. Größere Flotten gibt es weltweit nur in Berlin, Hamburg und im kanadischen Vancouver.