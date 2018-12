Cannabis vor Schule verkauft: Dealer geschnappt

Burgenländische Drogenfahnder konntne im Burgenland einen ganzen Suchtgiftring schnappen. Die Dealer waren auch in Wien aktiv.

Eine 30-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See, die vor Schulen in ihrem Heimatbezirk Cannabisblüten verkaufte, hat burgenländische Drogenfahnder nun zu einem Suchtgiftring geführt. Die Mitglieder der Bande betrieben im Haus der Hauptverdächtigen im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich zwei Indoor-Anlagen mit 561 Cannabispflanzen. Acht Personen zwischen 19 und 68 wurden festgenommen.