Das Café Landtmann in Wien feiert sein 150-jähriges Bestehen. ©Nuriel Molcho

Café Landtmann in Wien feiert seinen 150. Geburtstag

Zufall oder Schicksal: Am 1. Oktober, am internationalen Tag des Kaffees, feiert das Café Landtmann in der Wiener Innenstadt seinen 150. Geburtstag.

Die Betreiberfamilie Querfeld lädt alle Wiener und Wienerinnen dazu ein, am 1. Oktober 2023 im Café Landtmann vorbeizukommen, um gemeinsam den 150. Geburtstag des traditionellen Kaffeehauses zu feiern.

Wiens Bürgermeister gratuliert zum 150. Jubiläum des Café Landtmann

Kaffeeliebhaber feiern das Café Landtmann für seine drei verschiedenen Kaffeezubereitungsarten, seine fünf unterschiedlichen Röstungen und die 18 erhältlichen Kaffeespezialitäten.

Auch Wiens Bürgermeister gratuliert zum 150. Geburtstag: „Dem Café Landtmann und der Familie Querfeld ist es zu verdanken, dass die Wiener Kaffeehauskultur – so wie wir sie heute kennen, schätzen und im Wortsinn genießen, dass diese Kultur, die Wien so unverwechselbar macht, überdauert hat“, so Michael Ludwig. „Ich gratuliere der Familie Querfeld ganz herzlich zum 150-jährigen des Café Landtmann und wünsche Ihnen viele weitere erfolgreiche Jahre.“

Wer gerne mitfeiern möchte, darf sich ab 10 Uhr auf exklusive Meinl-Kaffee-Cocktails sowie eine Lesung aus dem Jubiläumsbuch "Café Landtmann - Wo Wien zuhause ist", die um 16 Uhr stattfindet, freuen. Im dem Buch werden Einblicke in die Kaffeehaus-Geschichte gegeben, Anekdoten erzählt und sogar Rezepte aus der hauseigenen Küche vorgestellt.