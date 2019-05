"Café As": Jüdisches Museum Wien zeigt Kaffeehaus-Entwürfe von Simon Wiesenthal

"Eine ganz spezielle Ausstellung" nannte Direktorin Danielle Spera am Dienstag bei der Presseführung im Jüdischen Museum die Präsentation jener 80 detailreichen Entwürfe, die Simon Wiesenthal noch im KZ Mauthausen von einem "Café As" begonnen hatte.

Tatsächlich studierte Wiesenthal in Prag und Lemberg Architektur und arbeitete während des Studiums bei einer lokalen Baufirma. 1941 wurde er als Jude von den Nationalsozialisten verhaftet, zur Zwangsarbeit verpflichtet und schließlich in Konzentrationslager deportiert. Mitte Februar gelangt er auf einem Todesmarsch von Groß-Rosen über Buchenwald nach Mauthausen.

Im KZ Mauthausen kam er stark entkräftet ins Sanitätslager, das zu dem Zeitpunkt von der SS aus Angst vor Seuchen nicht mehr betreten wurde. Sein Mithäftling Edmund Staniszewski rettete Wiesenthal das Leben, verschaffte ihm kleine “Aufträge” als Zeichner und steckte ihm immer wieder Essen zu. Im Gegenzug bat er Wiesenthal um Entwurfsideen für ein Kaffeehaus, das er nach Kriegsende in seinem Wohnhaus in Posen eröffnen wollte. In den Wochen nach der Befreiung vervollständigte er sie zu jenen ausgefeilten Zeichnungen, die nun im Museum zu sehen sind.

“Café As” wurde nie errichtet

Das dafür vorgesehene Haus wurde jedoch von den Kommunisten beschlagnahmt, das Kaffeehaus nicht errichtet. “Die Pläne sind daraufhin im wahrsten Sinne in der Schublade verschwunden”, sagte Spera. Staniszewski starb 1984. Die Zeichnungen galten als verschollen, bis sein Schwiegersohn vor zwei Jahren das Konvolut dem Jüdischen Museum anbot. Mithilfe der “US Friends of the Jewish Museum Vienna” konnte es erworben werden. “Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, diese Zeichnungen für Wien zu sichern”, so Spera.